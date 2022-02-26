Все конфискованное в Украине судами и таможней имущество передадут ВСУ

В первую очередь речь идет о транспорте

Конфискованное имущество передадут украинским военным. Коллаж "Сегодня"

Правительство распорядилось передавать конфискованное судами и таможней имущество на нужды украинской армии.

Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в Facebook.

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Подробности

"Сегодня правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (прежде всего речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малюське и всем причастным за оперативную работу!", – написала она.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

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