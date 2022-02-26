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СЬОГОДНІ Новини України

Все конфісковане в Україні судами та митницею майно передадуть ЗСУ

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 лютого, 20:40
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Насамперед йдеться про транспорт
Конфісковане майно передадуть українським військовим. Колаж "Сьогодні"
Конфісковане майно передадуть українським військовим. Колаж "Сьогодні"

Уряд розпорядився передавати конфісковане судами та митницею майно на потреби української армії.

Про це повідомляє міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук у Facebook.

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Деталі

"Сьогодні уряд прийняв розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України (передусім йдеться про автотранспорт). Дякую міністру юстиції Денису Малюську та всім причетним за оперативну роботу!", – написала вона.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам : техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога , який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста , зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську чутно як автоматні черги, так і вибухи.

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