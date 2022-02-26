"Много трупов": под Северодонецком разбиты путинские войска

Также под Рубежным отбит заход в город вражеской ДРГ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины под Северодонецком разбили колонну российских оккупантов и заставили их отступить.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города. Разбита техника и много трупов. Также под Рубежным наши ребята отбили заход в город вражеской ДРГ. Слава нашим ВСУ! Вперед к победе!" – написал он.

Оккупанты бросают технику

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военнослужащие, уже третий день атакующие Украину, начали массово бросать технику. У них заканчивается топливо и еда.

"Добро пожаловать в ад! Вместе победим! Бей оккупанта!" – отметили в Генштабе.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

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Более того, в районе Василькова сбили авиацию: Ил-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.