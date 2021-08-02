Версія українською
$ 26,82
31,89

Аваков показал пещерное фото из Италии

2 августа, 16:38

Сергей Мартынец

Экс-министр на Амальфитанском побережье нашел себе пещеру – кабинет в МВД явно был побольше и удобнее

Аваков отлично проводит время в Италии. Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков продолжает отдыхать в Италии и на этот раз отметился новым фото в одной из пещер.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Фото пещерное, серьезное. Понедельник все-таки", – написал экс-глава МВД.

Серьезный Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

На его странице в Instagram отмечено, что он находится на Амальфитанском побережье.

В комментариях пользователей к посту Аваков тоже повеселился. Ему написали: "Что-то мистическое. Не "дьявольское". На это он ответил: "Ангельское".

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Аваков показал, как отдыхает в Италии.

А потом опубликовал фото уже из Амальфи, где распивал дорогое вино.

Новости на эту же тему:
фото Италия Арсен Аваков пещера

Источник: Сегодня

Реклама