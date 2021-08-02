Аваков показал пещерное фото из Италии

Аваков отлично проводит время в Италии. Коллаж "Сегодня"
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков продолжает отдыхать в Италии и на этот раз отметился новым фото в одной из пещер.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Фото пещерное, серьезное. Понедельник все-таки", – написал экс-глава МВД.
На его странице в Instagram отмечено, что он находится на Амальфитанском побережье.
В комментариях пользователей к посту Аваков тоже повеселился. Ему написали: "Что-то мистическое. Не "дьявольское". На это он ответил: "Ангельское".
- Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.
- Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.
- Спустя несколько дней Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне Аваков показал, как отдыхает в Италии.
А потом опубликовал фото уже из Амальфи, где распивал дорогое вино.
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