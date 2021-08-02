Версия на русском
$ 26,82
31,89

Аваков показав печерне фото з Італії

2 серпня, 16:38

Сергій Мартинець

Ексміністр на Амальфітанському узбережжі знайшов собі печеру – кабінет в МВС явно був побільше і зручніше

Аваков відмінно проводить час в Італії. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продовжує відпочивати в Італії і цього разу відзначився новим фото в одній з печер.

Про це він повідомив у Facebook.

"Фото печерне, серйозне. Понеділок всі-таки", – написав ексголова МВС.

Серйозний Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

На його сторінці в Instagram зазначено, що він перебуває на Амальфітанському узбережжі.

У коментарях користувачів під дописом Аваков теж повеселився. Йому написали: "Щось містичне. Не "диявольське". На це він відповів: "Ангельське".

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Аваков показав, як відпочиває в Італії.

А потім опублікував фото вже з Амальфі, де розпивав дороге вино.

Новини на цю ж тему:
фото Італія Арсен Аваков печера

Джерело: Сьогодні

Реклама