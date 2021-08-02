Аваков показав печерне фото з Італії

Ексміністр на Амальфітанському узбережжі знайшов собі печеру – кабінет в МВС явно був побільше і зручніше

Аваков відмінно проводить час в Італії. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продовжує відпочивати в Італії і цього разу відзначився новим фото в одній з печер.

Про це він повідомив у Facebook.

"Фото печерне, серйозне. Понеділок всі-таки", – написав ексголова МВС.

Серйозний Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

На його сторінці в Instagram зазначено, що він перебуває на Амальфітанському узбережжі.

У коментарях користувачів під дописом Аваков теж повеселився. Йому написали: "Щось містичне. Не "диявольське". На це він відповів: "Ангельське".

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Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.

Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського .

. Через кілька днів Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був в команді Авакова з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Аваков показав, як відпочиває в Італії.

А потім опублікував фото вже з Амальфі, де розпивав дороге вино.