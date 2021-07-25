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"Гарного вам вихідного!": як Аваков відпочиває в Італії (фото)

25 липня 2021 16:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Минулого тижня Арсен Аваков пішов у відставку з посади міністра МВС

Арсен Аваков на відпочинку в Італії. Колаж: "Сьогодні"

Арсен Аваков на відпочинку в Італії. Колаж: "Сьогодні" / Фото: instagram.com/arsenik78

Екс-міністр Арсен Аваков поділився знімком з Італії, куди відправився на відпочинок відразу ж після відходу у відставку з МВС.

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Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Гарного вам вихідного, пані та панове!", – лаконічно підписав фото Аваков.

До речі, екс-міністр не приховує місце відпочинку. Нещодавно він поділився знімком з геолокації Monti Erniki (гірський масив в центрі Італії).

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Нещодавно Арсен Аваков, який очолював міністерство протягом семи років, вже зазначив у соцмережі, що він більше не працює в МВС, а також зробив позначку про нову роботу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про нового главу МВС.

Нагадаємо, заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Всі подробиці в спецтемі Новий глава МВС: всі подробиці

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