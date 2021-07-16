Аваков знайшов собі нову "роботу"

Після голосування у Верховній Раді на сторінці екс-міністра також з'явився запис, що він більше не працює в МВС

Арсен Аваков / колаж "Сьогодні"

Звільнений з посади міністра внутрішніх справ 15 липня Арсен Аваков, який очолював міністерство протягом семи років, вже зазначив у соцмережі, що він більше не працює у МВС, а також зробив позначку про нову роботу.

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Відповідний запис з'явився на його сторінці у Facebook.

Колишній міністр повідомив, що тепер він працює у "Громадянин України". Що він має на увазі, Аваков не уточнив. Також невідомо, чим насправді планує надалі займатися екс-глава МВС.

Зазначимо, після голосування у Верховній Раді на сторінці Авакова з'явився запис, що він закінчив працювати у Міністерстві внутрішніх справ.

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Ми також писали, що Арсен Аваков звільнення з посади міністра внутрішніх справ сприйняв патріотично і відреагував на нього лише двома словами – "Слава Україні!".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба пролунала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового голову МВС.

Нагадаємо, заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.