"Чаус? Не слышал": Аваков отдыхает в Италии, но не забывает об Украине (фото)

Он размышляет об украинских вопросах с бокалом дорогого вина Luce della Vite 2012 года

Аваков посоветовал "ценить настоящую, а не проходящую суету" / Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков после увольнения с поста уехал на отдых на море в Италию, где отдыхает и пьет дорогое вино.

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Фото с места он публикует в Facebook.

"Пятница. Море зовет! Ласкового Вам лета!", – написал Аваков.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1/

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Экс-глава МВС добавил к посту свое фото на фоне моря и поставил геолокацию – Амальфи. Это приморский город в Салернском заливе в итальянской провинции Салерно. В этом регионе находится Тирренское море.

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Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Аваков не просто отдыхает, а еще и шутит на актуальные в Украине темы. Он разместил в stories фото – на нем бутылка дорогостоющего вина Luce della Vite, 2012 года и надпись: "Чаус? Не слышал". Кроме того, он посоветовал "ценить настоящую, а не проходящую суету".

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Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Отметим, что стоимость бутылки вина равна – 6 499 грн.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

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Недавно Арсен Аваков, возглавлявший министерство на протяжении семи лет, уже отметил в соцсети, что он больше не работает в МВД, а также сделал отметку о новой работе.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о новом главе МВД.

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что министр внутренних дел Арсен Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

Все подробности в спецтеме Новый глава МВД: все подробности