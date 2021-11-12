Безопасно ли? Все, что нужно знать о вакцинации беременных от COVID-19

Вакцинация для беременных безопасна. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине часто фиксируют заболеваемость и смертность от коронавируса среди беременных и рожениц. Поэтому женщинам рекомендуют вакцинироваться. Но при этом многие боятся делать прививку.
Подробнее о том, можно ли беременным прививаться от COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".
Вакцина безопасна для беременных
В программе "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заслуженный врач Украины Вячеслав Каминский опроверг, что вакцина от коронавируса опасна для беременных.
"Я в своей врачебной практике пытался избегать запугиваний пациентов. Но сегодня не сказать цифру — за 10 месяцев более 50 беременных, это требует не просто задуматься, а кричать во весь голос: спасайте этих девушек", — сказал врач.
По его мнению, сейчас в обществе наблюдается "антивакцинальная вакханалия".
"Мое мнение, к сожалению, довольно грустное, потому что мы сегодня встретились с последствиями той антивакцинальной вакханалии, которую наблюдаем уже, наверное, около 10 лет. Ведь не с вредом возникла мысль, что вакцины вредны, что они могут привести к бесплодию, еще чего-то. Это последствия всей этой сенсибилизации", — подчеркнул Каминский.
Беременные женщины находятся в зоне риска COVID-19
Как стало известно, беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни.
Кроме того, коронавирус во время беременности также может вызвать преждевременные роды (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализацию новорожденного в палату интенсивной терапии.
Как вакцинация от COVID-19 влияет на беременность?
Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать, а также не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.
Отмечается, что пользы от вакцинации как для беременной, так и для ребенка, гораздо больше.
Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19
При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
К слову, миллионы будущих матерей во всем мире привиты от коронавируса вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка.
Коронавирус в Украине на сегодняшний день
За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468.
За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.