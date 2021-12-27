Более 28 млн прививок и все меньше больных: что происходит с COVID-ситуацией в стране

За сутки в Украине коронавирусом заболели 138 детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине пошла на убыль заболеваемость коронавирусом. Почти все регионы находятся в желтой зоне карантина, а еще в стране делают дополнительную прививку от COVID-19.

Сайт "Сегодня" собрал последние новости о COVID-ситуации в стране.

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Коронавирус в Украине

За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1 864 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 138, медработников – 12).

За прошлые сутки госпитализировали 1053 человека, также зафиксировали 133 летальных случая. Кроме этого, выздоровели 4 527 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 432 739 человек, заболело – 3 646 988 человек, а летальных случаев – 94 971.

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Вакцинация от COVID-19

Более 28 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

За сутки 26 декабря в Украине 29 476 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8 776 человек, вторую дозу – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека.

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В общей сложности проведено 28 009 499 прививок.

Разница между дополнительной и бустерной дозой

Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины, которая со временем снижается, а дополнительную дозу вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты.

Что такое ревакцинальная доза

В Украине уже вводят ревакцинальную и дополнительную дозу.

Напомним, что ревакцинация – это повторное введение вакцины для усиления иммунного ответа против инфекционной болезни. Это те самые прививки, которые делают через полгода, потому что вакцины помогают, но их действие все же снижается.

Получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19.

Для кого ввели

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ревакцинальная доза была введена для медицинских работников и работников домов интернатного типа как для групп риска по профессии. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.

Что такое дополнительная прививка

Дополнительную дозу от коронавируса могут получить люди с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины.

Дополнительную дозу вакцины получают через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они прививались.

Для кого ввели

Дополнительную дозу вакцины могут получить люди с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и др.), люди с ВИЧ-инфекцией, люди после трансплантации органов, трансплантации стволовых клеток, люди с аутоиммунными заболеваниями, которые получают иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, люди после химиотерапии или лучевой терапии и люди, получавшие высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Но введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Как получить дополнительную дозу

Обратитесь к своему семейному или профильному врачу.

Если врач определит, что требуется дополнительная доза вакцины по медицинским показаниям, он выдаст направление в произвольной форме на прививку третьей дозой.

После этого нужно записаться в ближайший пункт или центр вакцинации и взять с собой на прививку направление от врача.

Карантинные зоны

Две "красные" области скоро перейдут в желтую зону карантина.

Кто в красной

Волынская;

Запорожская.

Кто в желтой

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская,

Киевская,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Черниговская,

Черкасская.

Новый вариант штамма "Дельта"

В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта".

В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.

Главные характеристики нового варианта "Дельты":

тяжелое течение болезни,

высокая скорость инфицирования,

высокая смертность.

Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:

Днепра,

Сум,

Полтавы,

Николаева,

Житомира,

Одессы.

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