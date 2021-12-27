Понад 28 млн щеплень і дедалі менше хворих: що відбувається з COVID-ситуацією в країні

За добу в Україні на коронавірус захворіло 138 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні пішла на спад захворюваність на коронавірус. Майже всі регіони перебувають у "жовтій зоні" карантину, а також у країні роблять додаткове щеплення від COVID-19.

Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини про COVID-ситуацію у країні.

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Коронавірус в Україні

За добу 26 грудня в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12).

Минулої доби госпіталізували 1053 особи, також зафіксували 133 летальні випадки. Крім цього, одужали 4 527 людей.

За весь час пандемії в Україні одужали – 3 432 739 людей, захворіло – 3 646 988 людей, а летальних випадків – 94 971.

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Вакцинація від COVID-19

Понад 28 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії.

За добу 26 грудня в Україні 29 476 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 776 осіб, другу дозу – 20 434 особи, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 осіб. .

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 осіб, отримали дві дози – 13 414 061 людина. отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 особи .

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Загалом проведено 28 009 499 щеплень.

Різниця між додатковою та бустерною дозою

Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

Що таке ревакцинальна доза

В Україні вже вводять ревакцинальну та додаткову дозу.

Нагадаємо, що ревакцинація – це повторне введення вакцини для посилення імунної відповіді проти інфекційної хвороби. Це ті самі щеплення, які роблять через півроку, тому що вакцини допомагають, але їхня дія все ж таки знижується.

Отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які діятимуть 270 днів з дати останнього щеплення проти COVID-19.

Для кого ввели

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ревакцинальну дозу було введено для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців від дати отримання другої дози.

Що таке додаткове щеплення

Додаткову дозу від коронавірусу можуть отримати люди з рядом важких хвороб, у яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини.

Додаткову дозу вакцини одержують через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Для кого запровадили

Додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хіміотерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Але запровадження додаткової дози не впливає на строк дії сертифіката або міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ діятиме 365 днів із дати введення другої дози.

Як отримати додаткову дозу

Зверніться до свого сімейного або профільного лікаря.

Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення у довільній формі на щеплення третьою дозою.

Після цього потрібно записатися в найближчий пункт або центр вакцинації та взяти із собою на щеплення направлення від лікаря.

Карантинні зони

Дві "червоні" області скоро перейдуть у жовту зону карантину.

Хто у "червоній"

Волинська;

Запорізька.

Хто у "жовтій"

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Одеська,

Київська,

Житомирська,

Сумська,

Миколаївська,

Чернігівська,

Черкаська.

Новий варіант штаму "Дельта"

В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта" .

Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один із них виявився новий.

Головні характеристики нового варіанта "Дельти":

тяжкий перебіг хвороби,

висока швидкість інфікування,

висока смертність.

Варіант AY.122 знайшли у зразках із наступних міст:

Дніпра,

Сум,

Полтави,

Ніколаєва,

Житомира,

Одеси.

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