Более 55 тысяч жителей Украины вакцинировались от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки, 9 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 55 573 человека. Это на 2412 больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего с начала кампании привито 1 545 019 человек. Вакцинацию завершили уже 180 453 человека – они получили две дозы.
Читайте также: Украина получила еще одну партию COVID-вакцины производства компании Pfizer
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек.
В течение суток работали 516 мобильных бригад и 616 пунктов прививок.
Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что в Украине выросло количество смертей от коронавируса. Однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело.
Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
Новости на эту же тему: