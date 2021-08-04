Чаусу избирают меру пресечения: что происходит в суде

Чаусу выберут меру пресечения. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 4 августа, судье Николаю Чаусу избирают меру пресечения. Начало заседания назначено на 14:00, но самого судью привезли в Высший антикоррупционный суд заблаговременно – к 12:00.

Как передает корреспондент "Сегодня" с места событий, его привезли машины НАБУ. Скорее всего, заводили через внутренний двор, к которому нет доступа.

Что происходит в суде:

14:31 Заседание началось. Чауса поместили в прозрачную "клетку" для подозреваемых.

14:27 Заседание задерживается, адвокаты воспользовались правом пообщаться с задержанным Чаусом в зале суда, сообщили представители суда.

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На заседание не пустят журналистов – они будут следить за трансляцией в соседнем помещении. Аргументировали отказ тем, что зал для заседания очень мал и все желающие в нем не поместятся.

Сериал с Чаусом

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки .

. 1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитный , и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное. В Офисе генерального прокурора заявили, что экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, но разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.