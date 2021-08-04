Суд над Чаусом: засідання перевели в закритий режим

Чаусу виберуть запобіжний захід. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 серпня, судді Миколі Чаусу обирають запобіжний захід. Початок засідання призначено на 14:00, але самого суддю привезли до Вищого антикорупційний суд завчасно – о 12:00.

Як передає кореспондент "Сьогодні" з місця подій, його привезли машини НАБУ. Швидше за все, заводили через внутрішній двір, до якого немає доступу.

Що відбувається в суді:

14:45 СУД НАД ЧАУСОМ ПЕРЕВЕЛИ В ЗАКРИТИЙ РЕЖИМ. Трансляцію для журналістів припинили.

14:42 Суд над Чаусом можуть перевести в закритий режим. Зараз судді зачитують лист СБУ, в якому служба повідомила, що до викрадення Чауса можуть бути причетні силовики. Адвокати наполягають на закритті судового засідання.

14:31 Засідання почалося. Чауса помістили в прозору "клітку" для підозрюваних.

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14:27 Засідання затримується, адвокати скористалися правом поспілкуватися із затриманим Чаусом в залі суду, повідомили представники суду.

На засідання не пустять журналістів – вони будуть стежити за трансляцією в сусідньому приміщенні. Аргументували відмову тим, що зал для засідання дуже малий і всі бажаючі в ньому не помістяться.

Серіал з Чаусом

30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки .

. 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де перебуває його підзахисний , і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.

, і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний. В Офісі генерального прокурора заявили, що екссуддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим в різних кримінальних виробництвах, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ.