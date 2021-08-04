Версия на русском
$ 26,84
31,89

Суд над Чаусом: засідання перевели в закритий режим

4 серпня, 14:45

Ігор Сєров , Дмитро Гордійчук

Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід Миколі Чаусу

Чаусу виберуть запобіжний захід. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 серпня, судді Миколі Чаусу обирають запобіжний захід. Початок засідання призначено на 14:00, але самого суддю привезли до Вищого антикорупційний суд завчасно – о 12:00.

Як передає кореспондент "Сьогодні" з місця подій, його привезли машини НАБУ. Швидше за все, заводили через внутрішній двір, до якого немає доступу.

Що відбувається в суді:

14:45 СУД НАД ЧАУСОМ ПЕРЕВЕЛИ В ЗАКРИТИЙ РЕЖИМ. Трансляцію для журналістів припинили.

14:42 Суд над Чаусом можуть перевести в закритий режим. Зараз судді зачитують лист СБУ, в якому служба повідомила, що до викрадення Чауса можуть бути причетні силовики. Адвокати наполягають на закритті судового засідання.

14:31 Засідання почалося. Чауса помістили в прозору "клітку" для підозрюваних.

Реклама

14:27 Засідання затримується, адвокати скористалися правом поспілкуватися із затриманим Чаусом в залі суду, повідомили представники суду.

На засідання не пустять журналістів – вони будуть стежити за трансляцією в сусідньому приміщенні. Аргументували відмову тим, що зал для засідання дуже малий і всі бажаючі в ньому не помістяться.

Серіал з Чаусом

Новини на цю ж тему:
суд міра запобіжного заходу Чаус

Реклама