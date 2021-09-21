Чем опасен штамм "Дельта": сначала вирус поражает легкие человека, а потом добирается до сердца

Как развивается заражение штаммом Дельта по дням. Коллаж: "Сегодня"

"Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса, от заражения до поражения внутренних органов может пройти всего несколько дней. Инкубационный период составляет 5 дней с момента контакта с вирусом.

Об этом рассказал израильский доктор Итай Галь для издания Vesty.

Сначала вирус поражает легкие человека, а потом добирается до сердца, почек, печени мозга и кишечника. Средняя продолжительность инкубационного периода составляет 5 дней с момента контакта с вирусом.

1-3-й день заражения

Первые симптомы появляются через 2-5 дней после заражения. Иногда через неделю.

Сперва появляется повышенная температура без кашля и одышки. Обычно у пациентов 37,8 – 38,5 градуса. У некоторых пациентов пропадает обоняние и вкус.

3-7-й день заражения

Симптоматика может быть легкая или отсутствовать, особенно у вакцинированных. У детей признаки отсутствуют почти на протяжении всей болезни. У взрослых развивается вирусная пневмония, появляется кашель и одышка – в сочетании с повышенной температурой тела или без.

К концу первой недели заболевание переходит в критическую форму, у некоторых – в тяжелую. Пневмония становится более выраженной, кашель и одышка становятся сильнее.

На этой стадии больные попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде

Может проявиться диспноэ – состояние, при котором пациент не может закончить фразу. Обычно на этой стадии больные попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.

2-я неделя после заражения

У больных с тяжелым течением заболевания развивается дыхательная недостаточность. На этой стадии может понадобиться интубация и подключение к ИВЛ. У бессимптомных пациентов состояние почти не меняется, а при легкой форме – состояние начинает улучшаться. Может наблюдаться боль в животе и понос.

На этой стадии может понадобиться интубация и подключение к ИВЛ

На этой стадии у тяжелобольных пациентов может начаться сепсис и цитокиновый шторм. Таких больных помещают в отделение интенсивной терапии, подключают к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.

10 дней после заражения

У больных с легкой формой симптомы почти уходят.

21-й день после заражения

У пациентов с кашлем наступает первое серьезное облегчение, частота кашля начинает снижаться и постепенно исчезать. Часть больных в этом периоде остается под наблюдением медиков, часть – выписывается домой на реабилитацию и под присмотр семейных врачей.

У пациентов с кашлем наступает первое серьезное облегчение, частота кашля начинает снижаться

Месяц после заражения

Симптомы коронавируса могут еще сохраняться – потеря вкуса и обоняния, лихорадка, кашель, одышка, боли в горле, голове и мышцах, слабость.

При каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

Высокая температура более 3 дней подряд;

помутнение сознания и нарушения работы органов чувств;

одышка (более 20 вдохов-выдохов в минуту у взрослых и более 40 у малышей);

множественная рвота или понос;

подкожные кровоизлияния, не исчезающие при нажатии (петехии);

слабость или парез лица либо конечностей;

нечеткое зрение или светобоязнь;

отсутствие мочеотделения более 10 часов;

головная боль, пробуждающая от сна;

посинение вокруг рта.

98% всех, кто госпитализирован из-за COVID-19 – не вакцинированы

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, что не сделали прививки.

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.

По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

Напомним, что врач-инфекционист рассказала, может ли человек заразиться COVID-19 в третий раз.

Также напомним, что с 23 сентября Украина переходит в желтую зону карантина.