Черкассы потребовали от НАТО закрыть небо

Обладминистрации начинают по отдельности обращаться к НАТО / Коллаж "Сегодня"

Руководство Черкасс обращается к НАТО по поводу введения режима "закрытое небо", что напрочь отказывается делать эта военная организация.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Черкасской областной государственной администрации.

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Что известно

"Тысячи погибших и раненых детей, женщин, престарелых, разрушенные больницы, школы, детские сады — такова цена промедления в ситуации с закрытием неба", — говорится в тексте обращения к Североатлантическому Альянсу.

Обращение адресовано правительствам и парламентам стран-членов НАТО, послам и дипломатическому корпусу всех государств НАТО и другим должностным лицам за рубежом, от которых зависит принятие важного для Украины решения.

"Каждый инструмент влияния должен быть сейчас задействован: небо над нашей Украиной должно быть закрытым! Цена промедления – жизнь людей", – отметил глава ОГА Игорь Табурец.

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Обстановка

На пресс-конференции для иностранных журналистов 2 марта Владимир Зеленский высказался очень эмоционально:

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента".