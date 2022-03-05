Черкаси та Вінниця вимагають від НАТО закрити небо

Обладміністрації починають окремо звертатися до НАТО / Колаж "Сьогодні"

Керівництво Черкас звертається до НАТО щодо введення режиму "закрите небо", що геть-чисто відмовляється робити ця військова організація. Теж саме зробила Вінницька міська рада, яка звернулася до ООН, НАТО і міжнародної спільноти.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Черкаської обласної державної адміністрації.

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Що відомо

"Тисячі загиблих і поранених дітей, жінок, людей похилого віку, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки — така ціна зволікання в ситуації із закриттям неба", — йдеться у тексті звернення до Північноатлантичного Альянсу.

Звернення адресоване урядам і парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу всіх держав НАТО та іншим посадовим особам за кордоном, від яких залежить прийняття важливого для України рішення.

"Кожен інструмент впливу має бути зараз задіяний: небо над нашою Україною має бути закритим! Ціна зволікання – життя людей" , – зазначив голова ОДА Ігор Табурець.

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Вінниця

Сьогодні, п’ятого березня, відбулось термінове позачергове засідання сесії Вінницької міської ради, яке було присвячене єдиному питанню – ухваленню звернень до Організації Об’єднаних Націй, усіх країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, США, Великобританії, лідерів цих країн та усієї міжнародної спільноти щодо закриття повітряного простору над Україною.

Про це сказано на сайті Вінницької міської ради.

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Обстановка

На пресконференції для іноземних журналістів 2 березня Володимир Зеленський висловився дуже емоційно:

"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту".