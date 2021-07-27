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Чистка кадров в СБУ – зачем Зеленский провел массовые увольнения в спецслужбе

27 июля, 14:59

Богдан Приходько

Зеленскому необходимо показать Байдену результаты реформ, говорят эксперты

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области. Сайт "Сегодня" выяснил, чем провинились силовики и почему в спецслужбе началась большая чистка кадров.

В понедельник, 26 июля, глава государства подписал указы об увольнении ряда должностных лиц Службы Безопасности Украины. Эта информация появилась на сайте Офиса президента.

Кого уволили из СБУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что уволили также начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который ранее фигурировал в громком деле о подготовке покушения как возможная жертва, и начальника экономической контрразведки СБУ Андрея Трепилко.

Зеленский провел чистки в руководстве СБУ. / Фото: Офис Президента Украины

В чем провинились силовики

Как отметили в пресс-службе Офиса президента, целью Зеленского при принятии этих указов было "обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства". Также президент не доволен эффективностью борьбы с контрабандой.

"Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, никого не может устраивать", – подчеркнул Зеленский.

Госслужащие не выполняют свои функции

Как рассказал "Сегодня" член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, темпы борьбы с контрабандой действительно заставляют желать лучшего.

"С учетом того, что уже к борьбе с контрабандой подключены все соответствующие структуры и даже СНБО вводит санкции против контрабандистов, ее особо меньше не становится", – подчеркнул депутат.

Устенко отмечает, что большая часть недопоступлений в бюджет – это "серый" импорт, "черный" занимает меньшую часть.

"Серый" импорт – это товары, которые завозятся в страну по заниженной стоимости, под другими документами. Как один из примеров – оригинальный бренд одежды завозят в страну под видом секонд хенда или китайской реплики. "Черный" импорт – это товары, которые завозят вообще без документов. В основном, это белорусские сигареты и ширпотреб, который реализуется на рынках", – объясняет Устенко.

По словам депутата, профильный Комитет Рады принял ряд постановлений, в том числе и о возможности объединения украинских таможенных баз с базами Евросоюза, президент ввел санкции против контрабандистов, но силовики и таможенники не выполняют свои функции так, как следовало бы.

"Ничего не делают. Сканеры как не работали, так и не работают, таможенники продолжают зарабатывать на этом, а страна только теряет", – говорит нам Устенко.

Нардеп фракции "Слуга народа" Алексей Устенко / Фото: Верховная Рада

Не сложился диалог с начальством

А вот эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта сомневается, что сбушников уволили из-за слабой борьбы с контрабандой.

"Борьба с контрабандой это в первую очередь ответственность таможни и пограничников, а уж после – СБУ. В таком случае, сначала должны быть громкие увольнения таможенников", – говорит он.

По мнению Шабовты, борьба с контрабандой в Украине выглядит, как некая фикция.

"Контрабанда носит стойкий характер. Против контрабандистов ввели санкции, а объемы таможенных сборов продолжают падать. Реального улучшения в этой сфере нет. Возможно, смена руководителей СБУ исправит эту ситуацию, но только в том случае, если одновременно с СБУ проведут чистку кадров на таможне и в Госпогранслужбе", – говорит он.

Шабовта не исключает, что реформирование СБУ – лишь формальная причина увольнения сотрудников Службы.

"Часто в таких ведомствах увольняют людей, у которых не сложился диалог с начальством, а на их место ставят "своих", абсолютно преданных сотрудников. Или же в случае возникновения скандала. Например, уже бывшего первого зама Баканова – Баранецкого связывали с резонансным делом "Вагнеровцев", – объясняет эксперт.

Сергей Шабовта / Фото: Facebook

Сигнал Западу: Реформы не просто слова

В то же время Шабовта отмечает, что увольнение руководителей СБУ может быть результатом критики Западом вялотекущего процесса реформирования украинской правоохранительной и антикоррупционной системы.

"США и Великобритания видят, что реформы буксуют, СБУ часто занимается вопросами, которые не входят в ее юрисдикцию и конфликтует с бизнесом. Это естественно не нравится нашим западным партнерам, которые ожидают улучшений в работе спецслужб", – говорит он.

С ним согласен и политолог, магистр государственного управления Владимир Воля, который считает, что вопрос контрабанды в увольнении руководителей СБУ имеет вторичную значимость, а на первом месте – момент реформы спецслужбы в рамках подготовки нового закона об СБУ.

"Это, в первую очередь, сигнал Западу, что реформирование СБУ – не просто слова, а спецслужба готовится к работе по-новому. Зеленскому во время визита в США необходимо будет показать Байдену результаты реформ, которые Америка желает видеть в Украине. Думаю, в ближайшее время в нашей стране будут и новые кадровые решения, и не только в СБУ. Процесс начался и должен быть прогресс", – резюмирует эксперт.

Владимир Воля. Фото: Facebook Владимира Воли

Ранее новости "Сегодня сообщали, что в результате деятельности контрабандистов Украина ежегодно теряет до 300 миллиардов гривен. Поэтому, по словам президента Зеленского, усиление работы СБУ должно стать фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации.

Отметим, еще 23 июля в Офисе президента Украины опровергали слухи об увольнении генерала-майора Баранецкого.

Мы также писали, что Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Николая Кулебы.

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