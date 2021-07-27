Чистка кадрів у СБУ – навіщо Зеленський провів масові звільнення в спецслужбі

Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова, начальника одного департаменту і главу СБУ в Чернівецькій області. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим завинили силовики і чому в спецслужбі почалася велика чистка кадрів.

У понеділок, 26 липня, глава держави підписав укази про звільнення низки посадових осіб Служби Безпеки України. Ця інформація з'явилася на сайті Офісу президента.

Кого звільнили з СБУ

Руслан Баранецький звільнений з поста першого заступника голови СБУ і більше не очолює Антитерористичний центр в Службі. На його посаду призначений колишній заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

Також президент звільнив Василя Малюка з посади заступника голови СБУ-начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Олексій Корнійчук більше не керує Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Знятий з посади і глава СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що звільнили також начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який раніше фігурував в гучній справі про підготовку замаху як потенційна жертва, і начальника економічної контррозвідки СБУ Андрія Трепілко.

Зеленський провів чистки в керівництві СБУ. / Фото: Офис Президента Украины

У чому завинили силовики

Як зазначили в пресслужбі Офісу президента, метою Зеленського при прийнятті цих указів було "забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідає змісту реформи відомства". Також президент не задоволений ефективністю боротьби з контрабандою.

"Темп роботи проти контрабанди, який ми бачимо зараз, нікого не може влаштовувати", – наголосив Зеленський.

Держслужбовці не виконують свої функції

Як розповів "Сьогодні" член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко, темпи боротьби з контрабандою дійсно могли б бути вищими.

"З урахуванням того, що вже до боротьби з контрабандою підключені всі відповідні структури і навіть РНБО запроваджує санкції проти контрабандистів, її особливо не меншає", – наголосив депутат.

Устенко зазначає, що більша частина втрат бюджету – це "сірий" імпорт, "чорний" займає меншу частину.

"Сірий" імпорт – це товари, які завозяться в країну за заниженою вартістю, під іншими документами. Як один із прикладів – оригінальний бренд одягу завозять в країну під виглядом секонд хенду або китайської репліки. "Чорний" імпорт – це товари, які завозять взагалі без документів. В основному, це білоруські цигарки і ширвжиток, який реалізується на ринках", – пояснює Устенко.

За словами депутата, профільний комітет Ради ухвалив низку постанов, зокрема, і про можливість об'єднання українських митних баз з базами Євросоюзу, президент запровадив санкції проти контрабандистів, але силовики і митники не виконують свої функції так, як слід було б.

"Нічого не роблять. Сканери як не працювали, так і не працюють, митники продовжують заробляти на цьому, а країна тільки втрачає", – говорить нам Устенко.

Нардеп фракції "Слуга народу" Олексій Устенко / Фото: Верховная Рада

Не склався діалог з начальством

А от експерт в сфері безпеки, президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта сумнівається, що сбушників звільнили через слабку боротьбу з контрабандою.

"Боротьба з контрабандою це в насамперед відповідальність митниці та прикордонників, а вже після – СБУ. В такому випадку, спочатку повинні бути гучні звільнення митників", – говорить він.

На думку Шабовти, боротьба з контрабандою в Україні виглядає, як якась фікція.

"Контрабанда має стійкий характер. Проти контрабандистів запровадили санкції, а обсяги митних зборів продовжують падати. Реального поліпшення в цій сфері немає. Можливо, зміна керівників СБУ виправить цю ситуацію, але тільки в тому випадку, якщо одночасно з СБУ проведуть чистку кадрів на митниці і в Держприкордонслужбі", – говорить він.

Шабовта не виключає, що реформування СБУ – лише формальна причина звільнення співробітників Служби.

"Часто в таких відомствах звільняють людей, у яких не склався діалог з начальством, а на їхнє місце ставлять "своїх", абсолютно відданих співробітників. Або ж у разі виникнення скандалу. Наприклад, уже колишнього першого заступника Баканова – Баранецького пов'язували з резонансною справою "вагнеровців", – пояснює експерт.

Сергій Шабовта / Фото: Facebook

Сигнал Заходу: реформи не просто слова

Водночас Шабовта зазначає, що звільнення керівників СБУ може бути результатом критики Заходом уповільненого процесу реформування української правоохоронної та антикорупційної системи.

"США і Велика Британія бачать, що реформи буксують, СБУ часто займається питаннями, які не входять до її юрисдикції і конфліктує з бізнесом. Це природно не подобається нашим західним партнерам, які очікують поліпшень в роботі спецслужб", – говорить він.

З ним згоден і політолог, магістр державного управління Володимир Воля, який вважає, що питання контрабанди у звільненні керівників СБУ має другорядне значення, а на першому місці – момент реформи спецслужби в межах підготовки нового закону про СБУ.

"Це, насамперед, сигнал Заходу, що реформування СБУ – не просто слова, а спецслужба готується до роботи по-новому. Зеленському під час візиту в США необхідно буде показати Байдену результати реформ, які Америка хоче бачити в Україні. Думаю, найближчим часом в нашій країні будуть і нові кадрові рішення, і не тільки в СБУ. Процес почався і повинен бути прогрес", – резюмує експерт.

Володимир Воля. Фото: Facebook Володимира Волі

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що внаслідок діяльності контрабандистів Україна щорічно втрачає до 300 мільярдів гривень. Тому, за словами президента Зеленського, посилення роботи СБУ має стати фундаментом для протидії такої деструктивної ситуації.

Зазначимо, ще 23 липня в Офісі президента України спростовували чутки про звільнення генерала-майора Баранецького.

Ми також писали, що Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Миколи Кулеби.