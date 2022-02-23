Чрезвычайное положение в Украине: каких ждать ограничений и что нужно знать

В Донецкой и Луганской областях есть "отдельный режим" / Коллаж "Сегодня"

В Украине будет введено чрезвычайное положениепо всей территории страны, однако решения еще нет. Этот режим предусматривает ряд ограничений, а вводится на 30 дней.

Сайт Сегоднярассказывает, что такое чрезвычайное положение и какие могут быть ограничения.

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Запреты и ограничения в режиме чрезвычайного положения

В условиях ЧП допускается принудительное отчуждение объектов права частной собственности, однако при этом должно произойти последующее полное возмещением их стоимости (ст. 41 Конституции).

Работа или служба, выполняемая лицом в соответствии с законами о чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом (ст. 43 Конституции).

В условиях чрезвычайного положения также могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений:

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особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запрет на забастовки.

Дополнительные меры

Также могут быть введены:

комендантский час;

приостановление после предупреждения деятельности политических партий и объединений граждан, если их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации;

проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующий химических средств, спиртных напитков;

изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия, у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ;

ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации;

запрет на изготовление информационных материалов, которые направлены на дестабилизацию ситуации;

высылка нарушителей общественного порядка с места пребывания по месту проживания за личный счет;

особые правила пользования связью.

Самые жесткие правила при чрезвычайном положении:

временное выселение людей из мест, которые признаны опасными для проживания, но с обязательным предоставлением временного жилья;

временное запрещение строительства новых, расширение действующих предприятий и других объектов;

установление карантина и проведение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

введение особого порядка распределения продуктов и предметов первой необходимости;

мобилизация ресурсов госпредприятий, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой продукции;

отстранение от работы на период ЧП руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки;

в исключительных ситуациях возможно привлечение трудоспособного населения и его транспортных средств.

Полиция в режиме чрезвычайного положения может:

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проникнуть в жилище или другое владение лица без решения суда в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;

ограничить или запретить движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей;

требовать от лиц покинуть определенное место на определенный срок или запретить или ограничить лицам доступ к определенной территории или объектам, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей.

Какие права есть у украинцев при режиме чрезвычайного положения

граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом;

гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство;

каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь;

каждый имеет право на уважение его достоинства;

каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность;

все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти;

каждый имеет право на жилье;

брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины;

дети равны в своих правах;

права и свободы человека и гражданина защищаются судом;

каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;

каждому гарантируется право знать свои права и обязанности;

законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени;

каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь;

каждый имеет право не выполнять явно преступные распоряжения или приказы;

никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение;

лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда;

лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

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