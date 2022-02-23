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Чрезвычайное положение в Украине: каких ждать ограничений и что нужно знать

Валентина Шаповал
23 февраля, 12:39
Чрезвычайное положение в стране вводится на 30 дней, но срок может быть продлен

В Донецкой и Луганской областях есть "отдельный режим" / Коллаж "Сегодня"

В Украине будет введено чрезвычайное положениепо всей территории страны, однако решения еще нет. Этот режим предусматривает ряд ограничений, а вводится на 30 дней.

Сайт Сегоднярассказывает, что такое чрезвычайное положение и какие могут быть ограничения.

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Запреты и ограничения в режиме чрезвычайного положения

В условиях ЧП допускается принудительное отчуждение объектов права частной собственности, однако при этом должно произойти последующее полное возмещением их стоимости (ст. 41 Конституции).

Работа или служба, выполняемая лицом в соответствии с законами о чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом (ст. 43 Конституции).

В условиях чрезвычайного положения также могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений:

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  • особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;
  • ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
  • усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
  • запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
  • запрет на забастовки.

Дополнительные меры

Также могут быть введены:

  • комендантский час;
  • приостановление после предупреждения деятельности политических партий и объединений граждан, если их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации;
  • проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;
  • ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующий химических средств, спиртных напитков;
  • изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия, у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ;
  • ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации;
  • запрет на изготовление информационных материалов, которые направлены на дестабилизацию ситуации;
  • высылка нарушителей общественного порядка с места пребывания по месту проживания за личный счет;
  • особые правила пользования связью.

Самые жесткие правила при чрезвычайном положении:

  • временное выселение людей из мест, которые признаны опасными для проживания, но с обязательным предоставлением временного жилья;
  • временное запрещение строительства новых, расширение действующих предприятий и других объектов;
  • установление карантина и проведение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
  • введение особого порядка распределения продуктов и предметов первой необходимости;
  • мобилизация ресурсов госпредприятий, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой продукции;
  • отстранение от работы на период ЧП руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки;
  • в исключительных ситуациях возможно привлечение трудоспособного населения и его транспортных средств.

Полиция в режиме чрезвычайного положения может:

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  • проникнуть в жилище или другое владение лица без решения суда в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;
  • ограничить или запретить движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей;
  • требовать от лиц покинуть определенное место на определенный срок или запретить или ограничить лицам доступ к определенной территории или объектам, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей.

Какие права есть у украинцев при режиме чрезвычайного положения

  • граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом;
  • гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство;
  • каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь;
  • каждый имеет право на уважение его достоинства;
  • каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность;
  • все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти;
  • каждый имеет право на жилье;
  • брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины;
  • дети равны в своих правах;
  • права и свободы человека и гражданина защищаются судом;
  • каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;
  • каждому гарантируется право знать свои права и обязанности;
  • законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени;
  • каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь;
  • каждый имеет право не выполнять явно преступные распоряжения или приказы;
  • никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение;
  • лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда;
  • лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

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