Что будет дальше? Зеленский рассказал о плане Украины — полный текст обращения

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины после скандального заявления Путина о признании независимости "ЛДНР".

Видеообращение транслировалось на канале "Укарина 24".

"У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина. В ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе. За это я хочу поблагодарить всех наших граждан. Вы еще раз доказываете — украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все — сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет", — сказал Зеленский.