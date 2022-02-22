Что будет дальше? Зеленский рассказал о плане Украины — полный текст обращения

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины после скандального заявления Путина о признании независимости "ЛДНР".
Видеообращение транслировалось на канале "Укарина 24".
Украинцы давно и ко всему готовы
"У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина. В ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе. За это я хочу поблагодарить всех наших граждан. Вы еще раз доказываете — украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все — сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет", — сказал Зеленский.
Заседание РНБО
Президент отметил, что было проведено заседание СНБО.
"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет", — заявил президент.
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