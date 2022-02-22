Огромная колонна танков и БТР двинулась из Донецка на передовую — СМИ

Очевидцы говорят, что такого масштаба не видели за все годы войны

Путин вводит войска РФ после подписания указа о признании независимыми так называемых "ЛДНР"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жители оккупированного Донецка сообщают о входе чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении, к линии соприкосновения.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Очевидцы сообщают, что 21 января около 23 часов колонна военной техники прошла прямо по центру города — улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет".

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", — сообщил житель города.

Другие очевидцы также сообщают, что двигалось очень много танков и БТРов.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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