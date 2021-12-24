COVID-вакцинация третьей дозой: кому еще рекомендованы прививки

Одними из первых ревакцинируют людей старше 60 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерству здравоохранения рекомендуют обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Однако официального решения по этому вопросу пока нет.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в комментарии РБК-Украина.

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Рекомендацию должен рассмотреть оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям. Возможно, это произойдет 28-29 декабря.

"В НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, далее мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а затем министерство вводит в действие своим указом", – объяснил Лапий.

Как будут вакцинировать

Эксперты рекомендуют вводить бустерную дозу для этой возрастной категории через шесть месяцев после второй прививки.

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Для кого уже ввели ревакцинацию

В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", - сообщили в Минздраве.

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