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Для бежавших из-за вторжения РФ? Лоукостеры резко подняли цены на рейсы

София Ковнир
15 февраля, 20:30
Для желающих осуществить "эвакуацию" из Украины в Польшу 16 февраля есть билеты по 300 евро

Лоукостеры начали поднимать цены для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Лоукостеры резко подняли стоимость билетов на рейсы в среду, 16 февраля. Ранее появилась информация, что в этот день ожидается вторжение России в нашу страну.

Об этом сообщил Олег Васильев на своей странице в Facebook.

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Он опубликовал несколько скриншотов на которых видно, что стоимость билета в одну сторону из Украины в Польщу 16 февраля составляет 300 евро.

"Лоукостеры решили установить ценовые рекорды. Для желающих осуществить "эвакуацию" из Украины в Польшу 16 февраля есть билеты по 300 евро", – написал Васильев.

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Цены на билеты резко подняли. Скриншоты

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Небо над Украиной остается открытым! Чем закончились переговоры с перевозчиками

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Это суверенное право Украины, соответствующее решение не принималось", – сказали в Мининфраструктуры.

Совещание, о котором писали ранее, было рабочим. В нем приняли участие руководство Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Они говорили о ситуации на рынке авиаперевозок. На совещании решили, как прекратить дальнейшее обострение ситуации.

Полеты не отменят?

"Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - добавили власти.

В Мининфраструктуры объяснили, что у части перевозчиков начались проблемы из-за колебаний на рынках страхования. Поэтому украинские власти должны предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Что писали о возможном перекрытии неба?

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