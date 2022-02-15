Для тих, хто хоче втекти через вторгнення РФ? Лоукостери різко підняли ціни на рейси

Лоукостери почали піднімати ціни для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Лоукостери різко підняли вартість квитків на рейси у середу, 16 лютого. Раніше з'явилася інформація, що цього дня очікується вторгнення Росії в нашу країну.

Про це повідомив Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook.

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Він опублікував кілька скріншотів, на яких видно, що вартість квитка в один бік з України до Польщі 16 лютого становить 300 євро.

"Лоукостери вирішили встановити цінові рекорди. Для охочих здійснити "евакуацію" з України до Польщі 16 лютого є квитки за 300 євро", – написав Васильєв.

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Ціни на квитки різко підняли. Скріншоти

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Небо над Україною лишається відкритим! Чим закінчилися переговори з перевізниками

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризиків для авіаперевізників.

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Це суверенне право України, відповідне рішення не ухвалювалося", – сказали у Мінінфраструктурі.