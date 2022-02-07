До 60 тысяч больных! Ляшко рассказал, когда ждать пик COVID-19 в Украине

В Украине новая волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине прогнозируют стремительный рост заболевших коронавирусом – до 60 тысяч заражений в сутки. Это может произойти уже в ближайшие две недели, но после этого ожидается спад заболеваемости.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 7 февраля.

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"Учитывая опыт других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине рост длится уже 4 недели подряд, уже с 7-й недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", – отметил Ляшко.

Он добавил: согласно аналитике, волна "Омикрона" в среднем вызывает 9 смертей на 1000 случаев заражения, тогда как волна "Дельты" забирала 13 жизней из 1000 больных.

Статистика коронавируса

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2242, а медработников – 394.

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