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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус, итоги недели. В Украину везут таблетки от COVID-19, а центры вакцинации закрывают

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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6 февраля, 11:42
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За все время пандемии в стране заболели коронавирусом 4 284 059 человек
Таблетки несколько дней назад в Украине разрешили для экстренного использования / Коллаж "Сегодня"
Таблетки несколько дней назад в Украине разрешили для экстренного использования / Коллаж "Сегодня"

В Украину везут таблетки от коронавируса, а массовые пункты вакцинации в городах закрывают. Все из-за того, что мало желающих вакцинироваться. Также в Минздраве рассказали, почему украинцы на самом деле боятся делать прививки от COVID-19.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о коронавирусе в Украине за последние 7 дней.

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Статистика коронавируса в стране

За все время пандемии в Украине заболели 4 284 059 человек, а выздоровели 3 676 068 человек. Зафиксировано 101 277 случаев с летальным исходом. Всего провели 18 563 140 ПЦР-тестирования.

В Украину везут таблетки от COVID-19, но не для всех

Первая партия таблеток против коронавируса прибудет в Украину уже совсем скоро. Это – американский препарат, он блокирует фермент, воспроизводящий генетический код коронавируса. Лекарство доказало свою эффективность против всех штаммов COVID-19, в том числе и "Дельты".

Таблетки несколько дней назад в Украине разрешили для экстренного использования. Препарат смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.

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Однако их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку препарат может влиять на рост костной и хрящевой ткани.

Препарат на 300 тысяч курсов доставят в Украину в ближайшие дни, говорят в Минздраве. Таблетки развезут по больницам. Назначать его могут семейные врачи. И будут выдавать бесплатно.

В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации

В городах из-за снижения темпов вакцинации от коронавируса временно сократили количество центров прививки. Когда будет больше желающих для вакцинации, то работу пунктов возобновят.

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В Запорожье есть 11 центров вакцинации и на других территориях – 6 центров.

Почему украинцы боятся COVID-вакцинации?

Многие украинцы волнуются из-за вакцинации после операций или же при сахарном диабете. Возникает вопрос, угрожает ли это здоровью людей. В Минздраве ответили на самые частые вопросы тех, кто опасается вакцинации.

Специалисты советуют не откладывать прививки, ведь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесшие операции, – группа риска для коронавирусной болезни. Поэтому следует прививаться как можно скорее. Это можно делать любой одобренной в Украине вакциной.

Сахарный диабет второго типа может привести к осложнениям в случае инфицирования COVID-19, поэтому люди с этой болезнью должны вакцинироваться в первую очередь.

Как уберечься от разных штаммов COVID-19

В Украине продолжается активный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты обращают внимание на то, что нельзя ослаблять бдительность.

Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

  • вакцинироваться;
  • носить маску, прикрывая рот и нос;
  • соблюдать дистанцию в 1,5 метра;
  • чихать и кашлять в согнутый локоть или в салфетку;
  • не дотрагиваться до лица;
  • регулярно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности;
  • придерживаться самоизоляции;
  • мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

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