Сегодня 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Сегодня 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Сегодня 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Сегодня 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Завтра 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Завтра 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
8 февраля 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
8 февраля 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
8 февраля 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
8 февраля 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
8 февраля 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
8 февраля 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
8 февраля 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус. В Украине обнаружили 27 тысяч новых заболевших за сутки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 февраля, 08:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За все время пандемии в Украине заболело 4 284 059 человек, а случаев с летальным исходом – 101 277
В стране продолжается очередная волна коронавируса
В стране продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 5 февраля в Украине зафиксировали 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2597, медработников – 431.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 4219 человек;
  • летальных исходов – 109;
  • поправилось – 6089 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 284 059 человек;
  • поправилось – 3 676 068 человек;
  • летальных исходов – 101 277;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 563 140.

Данные за сутки
Данные за сутки / Фото: Минздрав

Реклама

Вакцинация в Украине

За сутки 34 305 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую дозу – 14 188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, бустерную дозу – 9729 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них получили первую дозу – 15 452 739 человек, получили две дозы – 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу – 20 246 человек, бустерную дозу – 454 459 человек. В общей сложности проведено 30 699 982 прививки.

Почему в Украине все больше COVID-больных

В Киевской городской клинической больнице № 1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что, кроме нового штамма омикрон, на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

Реклама

"Проходит некоторое время, и люди видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек" – почему-то именно так все думают", – пояснил директор больницы № 1 Александр Иванько.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Выдержит ядерный удар. В метро рассказали, как будут спасать киевлян в случае агрессии РФ Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Кровавая бойня в Днепре. Мы узнали у психолога, почему в Сети поддержали стрелка Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
6 февраля. Елизавета II. Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании и Британской Империи взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

238 247

заболело за неделю в Украине

+35%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять