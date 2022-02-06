Коронавирус. В Украине обнаружили 27 тысяч новых заболевших за сутки

За все время пандемии в Украине заболело 4 284 059 человек, а случаев с летальным исходом – 101 277

В стране продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 5 февраля в Украине зафиксировали 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2597, медработников – 431.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 4219 человек;

летальных исходов – 109;

поправилось – 6089 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 284 059 человек;

поправилось – 3 676 068 человек;

летальных исходов – 101 277;

проведено ПЦР-тестирований – 18 563 140.

Данные за сутки / Фото: Минздрав

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Вакцинация в Украине

За сутки 34 305 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, вторую дозу – 14 188 человек, дополнительную дозу получили 206 человек, бустерную дозу – 9729 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них получили первую дозу – 15 452 739 человек, получили две дозы – 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу – 20 246 человек, бустерную дозу – 454 459 человек. В общей сложности проведено 30 699 982 прививки.

Почему в Украине все больше COVID-больных

В Киевской городской клинической больнице № 1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что, кроме нового штамма омикрон, на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

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"Проходит некоторое время, и люди видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек" – почему-то именно так все думают", – пояснил директор больницы № 1 Александр Иванько.

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