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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус, підсумки тижня. В Україну везуть пігулки від COVID-19, а центри вакцинації закривають

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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6 лютого, 11:42
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За весь час пандемії в країні захворіло на коронавірус 4 284 059 осіб
Таблетки кілька днів тому в Україні дозволили для екстреного використання / Колаж "Сьогодні"
Таблетки кілька днів тому в Україні дозволили для екстреного використання / Колаж "Сьогодні"

В Україну везуть пігулки від коронавірусу, а масові пункти вакцинації у містах закривають. Все через те, що мало охочих вакцинуватись. Також у МОЗ розповіли, чому українці насправді бояться робити щеплення від COVID-19.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про коронавірус в Україні за останні 7 днів.

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Статистика коронавірусу в країні

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 284 059 осіб, а одужало 3 676 068 осіб. Зафіксовано 101 277 летальних випадків. Усього провели 18 563 140 ПЛР-тестування.

В Україну везуть пігулки від COVID-19, але не для всіх

Перша партія пігулок проти коронавірусу прибуде до України вже зовсім скоро. Це американський препарат, він блокує фермент, який відтворює генетичний код коронавірусу. Ліки довели свою ефективність проти всіх штамів COVID-19, зокрема і "Дельти".

Пігулки кілька днів тому в Україні дозволили для екстреного використання. Препарат зможуть отримати люди старші за 60, і ті, хто у зоні ризику: мають зайву вагу, діабет та хвороби серця

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Проте їх не рекомендується приймати вагітним, дітям та підліткам до 18 років, оскільки препарат може впливати на ріст кісткової та хрящової тканини.

Препарат на 300 тисяч курсів доставлять в Україну найближчими днями, кажуть у МОЗ. Таблетки розвезуть у лікарні. Призначати її можуть сімейні лікарі. І видаватимуть безплатно.

У Запоріжжі масово закривають пункти вакцинації

У містах через зниження темпів вакцинаціївід коронавірусу тимчасово скоротили кількість центрів щеплення. Коли буде більше охочих до вакцинації, то роботу пунктів відновлять.

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У Запоріжжі є 11 центрів вакцинації й на інших територіях – 6 центрів.

Чому українці бояться COVID-вакцинації?

Багато українців хвилюються через вакцинаціюпісля операцій або при цукровому діабеті. Виникає запитання, чи це загрожує здоров'ю людей. У МОЗ відповіли на найчастіші запитання тих, хто побоюється вакцинації.

Фахівці радять не відкладати щеплення, адже люди із серцево-судинними захворюваннями, у тому числі які перенесли операції, – група ризику для коронавірусної хвороби. Тому слід щеплюватися якнайшвидше. Це можна робити будь-якою схваленою в Україні вакциною.

Цукровий діабет другого типу може спричинити ускладнення у разі інфікування COVID-19, тому люди з цією хворобою повинні вакцинуватися насамперед.

Як уберегтися від різних штамів COVID-19

В Україні зростає кількість людей, які захворілина коронавірус. Фахівці звертають увагу, що не можна послаблювати пильність.

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

  • вакцинуватись;
  • носити маску, прикриваючи рота й носа;
  • дотримуватись дистанції 1,5 метра;
  • чхати й кашляти в зігнутий лікоть або серветку;
  • не торкатися обличчя;
  • регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;
  • дотримуватися самоізоляції;
  • мити руки із милом, користуватися антисептиками.

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