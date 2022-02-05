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СЬОГОДНІ Новини України

Чому українці бояться COVID-вакцинації? У МОЗ розвіяли найпопулярніші страхи

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 лютого, 13:53
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Люди часто побоюються робити щеплення через супутні або раніше перенесені хвороби
Зробити щеплення від коронавірусу в Україні може кожен бажаючий.
Зробити щеплення від коронавірусу в Україні може кожен бажаючий. / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українців хвилюються щодо вакцинації після операцій або ж при цукровому діабеті. Виникає питання, чи загрожує це здоров'ю людей. У МОЗ відповіли на найчастіші питання тих, хто побоюються вакцинації.

Про це повідомляється у Facebook міністерства.

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Чи можна вакцинуватися після операції на серці?

Фахівці радять не відкладати щеплення, адже люди із серцево-судинними захворюваннями, в тому числі ті, хто перенесли операції, – група ризику для коронавірусної хвороби. Тому слід щепитися якнайшвидше. Це можна робити будь-якою схваленою в Україні вакциною.

Чи треба вакцинуватися, якщо рівень антитіл і так високий?

У МОЗ радять робити щеплення навіть тим, хто переніс хворобу. Для цього слід почекати 28 днів і прийти до пункту вакцинації, щоб отримати захист від COVID-19.

"Люди, які перехворіли та вакцинувалися, мають вдвічі нижчі шанси заразитися повторно", – запевняють в МОЗ.

Чи можна вакцинуватися при цукровому діабеті другого типу

Медики пояснюють – ця хвороба може призвести до ускладнень в разі інфікування COVID-19, тому люди з цукровим діабетом другого типу мають вакцинуватися першочергово.

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Як довго діє вакцина?

Ефективність двох доз вакцин проти симптоматичної хвороби з часом знижується. Третя, так звана бустерна доза, повертає високу ефективність і дає високий захист від госпіталізації.

МОЗ України рекомендує бустер через 6-9 місяців після повної вакцинації.

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