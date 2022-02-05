Коронавірус. В Україні виявили понад 42 тисячі нових хворих за добу

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 256 208 осіб, а летальних випадків – 101 168

У країні продовжується чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 4 лютого в Україні зафіксували 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 4268, медпрацівників – 920.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3918 осіб;

летальних наслідків – 185;

одужало – 9 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4256208 осіб;

одужало – 3 669 979 осіб;

летальних наслідків – 101 168;

проведено ПЛР-тестування – 18496292.

Дані за добу / Фото: Минздрав

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Вакцинація в Україні

За добу 76 350 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 особи, другу дозу – 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу – 23 673 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15442559 осіб, з них отримали першу дозу – 15442557 осіб, отримали дві дози – 14758350 осіб, отримали додаткову дозу – 20040 осіб, бустерну дозу – 444730 осіб. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

Чому в Україні все більше COVID-хворих

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що, окрім нового штаму омікрон, на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.

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"Проходить деякий час, і люди бачать, що все нормально, і перестають захищати себе." саме так усі думають", – пояснив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

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