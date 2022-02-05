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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Почему украинцы боятся COVID-вакцинации? В Минздраве развеяли самые популярные страхи

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 февраля, 13:53
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Люди часто опасаются делать прививки из-за сопутствующих или ранее перенесенных болезней
Привиться от коронавируса в Украине может каждый желающий.
Привиться от коронавируса в Украине может каждый желающий. / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинцы волнуются из-за вакцинации после операций или же при сахарном диабете. Возникает вопрос, угрожает ли это здоровью людей. В Минздраве ответили на самые частые вопросы тех, кто опасается вакцинации.

Об этом сообщается в Facebook министерства.

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Можно ли вакцинироваться после операции на сердце?

Специалисты советуют не откладывать прививки, ведь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесшие операции, – группа риска для коронавирусной болезни. Поэтому следует прививаться как можно скорее. Это можно делать любой одобренной в Украине вакциной.

Нужно ли вакцинироваться, если уровень антител и так высок?

В Минздраве советуют прививаться даже тем, кто перенес болезнь. Для этого следует подождать 28 дней и прийти в пункт вакцинации, чтобы получить защиту от COVID-19.

"Люди, которые переболели и вакцинировались, имеют вдвое более низкие шансы заразиться повторно", – уверяют в Минздраве.

Можно ли вакцинироваться при сахарном диабете второго типа

Медики объясняют – эта болезнь может привести к осложнениям в случае инфицирования COVID-19, поэтому люди с сахарным диабетом второго типа должны вакцинироваться в первую очередь.

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Как долго действует вакцина?

Эффективность двух доз вакцин против симптоматической болезни с течением времени снижается. Третья, так называемая бустерная доза, возвращает высокую эффективность и дает высокую защиту от госпитализации.

Минздрав Украины рекомендует бустер спустя 6-9 месяцев после полной вакцинации.

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