До 60 тисяч хворих! Ляшко розповів, коли чекати на пік COVID-19 в Україні

В Україні нова хвиля коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні прогнозують стрімке зростання хворих на коронавірус- до 60 тисяч заражень на добу. Це може статися вже протягом найближчих двох тижнів, але після цього очікується спад захворюваності.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, 7 лютого.

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"З огляду на досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже 4 тижні поспіль, вже з 7-го тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися", – зазначив Ляшко.

Він додав: згідно з аналітикою, хвиля "Омікрону" в середньому викликає 9 смертей на 1000 випадків зараження, тоді як хвиля "Дельти" забирала 13 життів із 1000 хворих.

Статистика коронавірусу

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.

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