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СЬОГОДНІ Новини України

Таблетки від COVID-19 та тривожна статистика: все про ситуацію з коронавірусом в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 лютого, 09:55
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У червоній карантинній зоні досі знаходяться дві області
В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні станом на 7 лютого зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а більшість областей країни входять у помаранчеву карантинну зону.

Сайт "Сегодня" розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Статистика коронавірусу

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2699 осіб;
  • летальних наслідків – 115;
  • одужали – 5024 особи.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіли – 4 307 437 осіб;
  • одужали – 3 681 092 осіб;
  • летальних наслідків – 101 392.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 2266;
  • Вінницька область – 418;
  • Волинська область – 586;
  • Дніпропетровська область – 988;
  • Донецька область – 620;
  • Житомирська область – 1188;
  • Закарпатська область – 471;
  • Запорізька область – 446;
  • Івано-Франківська область – 779;
  • Київська область – 586;
  • Кіровоградська область – 213;
  • Луганська область – 248;
  • Львівська область – 2122;
  • Миколаївська область – 990;
  • Одеська область – 2033;
  • Полтавська область – 494;
  • Рівненська область – 1142;
  • Сумська область – 1024;
  • Тернопільська область – 907;
  • Харківська область – 1609;
  • Херсонська область – 703;
  • Хмельницька область – 1713;
  • Черкаська область – 676;
  • Чернівецька область – 749;
  • Чернігівська область – 407.

Карантинні зони в Україні

Червона зона:

  • Рівненська;
  • Івано-Франківська (область).

Жовта зона:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська (область).

Всі інші регіони входять до помаранчевої карантинної зони.

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Карантинні зони в Україні станом на 7 лютого

В Україну привезли пігулки "Молнупіравір" від COVID-19

6 лютого в Україну привезли 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Виробляє його американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme. Про це повідомляє голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми розпочали в листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможе нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", – стверджує Віктор Ляшко.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх до регіонів. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату.

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик тяжкого перебігу хвороби.

Препарат випускається у формі таблеток, не має спеціальних вимог зберігання та його зручно приймати.

Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Препарат зможуть отримати люди старше 60 і ті, хто у зоні ризику: мають зайву вагу, діабет та хвороби серця.

Проте їх не рекомендується приймати вагітним, дітям та підліткам до 18 років, оскільки таблетки можуть впливати на ріст кісткової та хрящової тканини.

Ефективність пігулок невелика – 30%. І менше, ніж аналогічний препарат – Pfizer, що становить 90%.

У Запоріжжі масово закривають пункти вакцинації

У містах через зниження темпів вакцинації від коронавірусу тимчасово скоротили кількість центрів щеплення. Коли буде більше охочих до вакцинації, то роботу пунктів відновлять.

У Запоріжжі є 11 центрів вакцинації та на інших територіях – шість центрів.

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