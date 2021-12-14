До сих пор в коме. В каком состоянии пострадавшие в трагическом ДТП под Черниговом

С момента ужасного ДТП прошло уже семь дней. / Фото: Коллаж: Сегодня
Прошла ровно неделя с момента трагического ДТП под Черниговом, в котором погибли 13 человек. Врачи рассказали, в каком состоянии 7 пострадавших, которым удалось выжить.
Об этом пишет местный сайт "Челайн".
Что с пострадавшими
- 16-летний парень все еще остается в Черниговской областной детской больнице в среднетяжелом состоянии. Его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Однако врачи не говорят, сколько еще может потребоваться время на реабилитацию.
- Мужчина, которого после аварии госпитализировали в областную больницу, находится в состоянии средней тяжести. Его состояние стабильное. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении.
- Одна пациентка с момента аварии не приходила в сознание, она находится в реанимации. Ее состояние тяжелое.
- Еще 4 пациента в состоянии средней тяжести. Они проходят лечение в хирургическом и травматологическом отделениях.
ДТП с маршруткой под Черниговом
7 декабря столкнулись фура и маршрутка, которая ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу, собирая людей по селам. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток он находится в реанимации.
В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии, – погодные условия. Но уже остаются вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло после чего произошло столкновение с автобусом
Впоследствии водителя фуры арестовали. Его подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.
Раньше мы писали:
- В Луганской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. Пассажирский микроавтобус слетел с трассы Чугуев-Милово.
- В Ивано-Франковской области произошло смертельное столкновение пассажирского поезд с легковым автомобилем, который переезжал пути через железнодорожный переезд.