Добывают в бою, угоняют на тракторах и уносят на руках: как украинцы захватывают вражескую технику (видео)

Техника оккупантов может хорошо послужить на благо Украины и против самих же россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время боевых действий в Украине бойцы ВСУ, территориальной обороны и даже обычные граждане регулярно захватывают технику российских оккупантов. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем за последние 8 лет поступало от украинского ОПК.

"Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", – подчеркнул Резников.

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В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором, в период военного положения могут и должны привлекаться для защиты нашей территории и граждан.

Так, 9 марта, после того, как из Николаева были выбиты оккупанты, на улицах города были замечены два российских БТР и два грузовика, которые перевозились для использования ВСУ.

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Кроме того, подразделение "Азов" в Николаеве захватило несколько единиц техники и оружия российских оккупантов. Среди них бронетранспортер и автомобиль с военным обмундированием. Об этом в своем Telegram сообщил лидер Азовского движения Андрей Белецкий.

Ранее в Запорожской области украинские военнослужащие обезвредили российский внедорожник многоцелевого назначения "Тигр", а еще одну машину захватили. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух на своей странице в Facebook.

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"Во время боевого столкновения в одном из населенных пунктов наши военные обезвредили российский внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330 "Тигр", а одну машину "затрофеили", – написал он.

В Запорожской области украинские военные захватили российский бронеавтомобиль "Тигр" / Фото: Facebook

6 марта журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинская тероборона захватила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимость которого составляет около 14 миллионов долларов. Отметим, что это уже третий трофейный "Панцирь", который враг потерял во время боевых действий.

В частности, один "Панцирь-С1" ВСУ захватили на Херсонщине. Другой такой комплекс отбили бойцы теробороны города Баштанка в Николаевской области.

5 марта в Харьковской области бойцам 93-й бригады ВСУ удалось захватить около 30 единиц российской техники. Среди трофеев – три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки "Акация".

"Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии", – сообщил Бутусов.

Однако не только военные захватывают вражескую технику. В Сети опубликовано множество роликов, на которых видно, как жители украинских сел буксируют на тракторах брошенные оккупантами танки и БТР, угнали на мотоцикле российский миномет и даже унесли на руках вражеский снаряд.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал военных и простых людей не уничтожать без крайней необходимости захваченную вражескую технику, а передавать армии. По его словам, техника оккупантов может хорошо послужить на благо Украины и против самих же россиян.

Ранее сайт "Сегодня" составил подборку танков, транспортеров и бронемашин, на которых подразделения агрессора чаще всего появлялись в различных регионах страны и информировал, как отличить российскую технику.

Также мы рассказывали о том, куда бросать "коктейли Молотова", чтобы попасть в уязвимые места вражеской техники.