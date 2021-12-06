Дождались? "Желтых" регионов теперь больше – список карантинных зон

В Украине расширилась желтая зона / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась желтая зона адаптивного карантина. Сегодня в нее вошла Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Напомним, что эпидемиологические показатели стабилизировались в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область.

Оранжевая зона

Полтавская область.

Желтая зона

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область

Закарпатская область.

В Украине с сегодняшнего дня усилили карантин

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила.

Карантин по-новому

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест, либо сертификат о выздоровлении.

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Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Таким образом, новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев.

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Разница между карантином в красной и желтой зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

Если при желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины ("желтый" COVID-сертификат или справка 063-О), то при красном – только документ о получении полного курса вакцинации ("зеленый" COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.

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