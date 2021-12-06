Дочекалися? "Жовтих" регіонів тепер більше – список карантинних зон

В Україні розширилася "жовта зона" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок, 6 грудня, в Україні розширилася "жовта зона" адаптивного карантину. Сьогодні до неї увійшла Закарпатська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Нагадаємо, що епідеміологічні показники стабілізувалися у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Але рішення щодо їх виходу з "червоного" рівня має приймати Держкомісія з ТЕБ та НС.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область.

"Помаранчева зона"

Полтавська область.

"Жовта зона"

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область

Закарпатська область.

В Україні з сьогоднішнього дня посилили карантин

З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила.

Карантин по-новому

Працювати можуть тільки ті громадські установи, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або негативний тест, що діє, або сертифікат про одужання.

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Відвідувати такі заклади дозволяється тільки людям, які отримали, принаймні, одну дозу вакцини. Крім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і негативний тест, що діє, або сертифікат про одужання.

Що змінилося: раніше заклади мали змогу вибирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого" рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади повинні перевіряти наявність COVID-документів як у працівників, так і відвідувачів.

Отже, нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців .

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Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій зоні"

Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.

Якщо за "жовтого" рівня епідбезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини ("жовтий" COVID-сертифікат або довідка 063-О), то за "червоного" – лише документ про отримання повного курсу вакцинації ("зелений" COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

Спільне: негативний тест або сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епідбезпеки.

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