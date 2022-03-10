Ехали и потерялись: военнопленный РФ рассказал подробности переправки армии в Украину

Пленный рассказал, как оказался в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский оккупант Роман Буганцов потерялся на нашей территории, когда ехали колонной на захват Сум. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Telegram-канале.

Говоря о том, как он оказался в Суммах, он сказал, что они ехали все вместе, потом отстали.

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"Приехали на учения в город Воронеж. Перемещены в Украину, в Украину сказали заходить в сопровождении колонны дозаправщиков. Было 10 единиц техники и дозаправщики. Передвигались в населенный пункт Березка, Подберезка, не могу сказать", – рассказал он.

По его словам, он контрактник и попал в обеспечение потому, что не хватает людей.

"Контракт я подписал в 2015 году, мы ехали все вместе, потом отстали и я попался", – сказал он.

Военные РФ в украинском плену

Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

Другой военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украину.

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7 марта Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.

4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.

24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила первых пленных российских военных.