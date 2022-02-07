Еще две страны упростили въезд для украинских туристов: новые правила

Украинцам станет проще летать еще в несколько стран. Фото: коллаж "Сегодня"

Португалия и Австралия упрощают въезд и открывают границы для украинских туристов. Теперь путешествовать будет легче.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Какие страны изменили правила въезда?

С 7 февраля Португалия упрощает въезд в страну. Отныне не нужно предъявлять отрицательный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов.

Также с 21 февраля Австралия открывает границы для лиц, совершивших полный курс вакцинации и имеющих соответствующие подтверждающие документы. Отметим, что Австралия закрыла свою границу еще в марте 2020 года.

Украинцам обновили правила въезда в Норвегию

В Норвегии отменили карантин после въезда всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Страна обновила правила для туристов и теперь это обязательное условие. В ином случае прибывших ждет карантин.

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Отныне в Норвегию без карантина смогут въехать лица, прошедшие полный курс вакцинации такими прививками: