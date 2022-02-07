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Еще две страны упростили въезд для украинских туристов: новые правила

София Ковнир
7 февраля, 15:51
Одна из стран закрыла свою границу еще в марте 2020 года

Украинцам станет проще летать еще в несколько стран. Фото: коллаж "Сегодня"

Португалия и Австралия упрощают въезд и открывают границы для украинских туристов. Теперь путешествовать будет легче.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Какие страны изменили правила въезда?

С 7 февраля Португалия упрощает въезд в страну. Отныне не нужно предъявлять отрицательный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов.

Также с 21 февраля Австралия открывает границы для лиц, совершивших полный курс вакцинации и имеющих соответствующие подтверждающие документы. Отметим, что Австралия закрыла свою границу еще в марте 2020 года.

Украинцам обновили правила въезда в Норвегию

В Норвегии отменили карантин после въезда всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Страна обновила правила для туристов и теперь это обязательное условие. В ином случае прибывших ждет карантин.

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Отныне в Норвегию без карантина смогут въехать лица, прошедшие полный курс вакцинации такими прививками:

  • AstraZeneca (Covishield);
  • Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
  • Moderna;
  • CoronaVac (Sinovac);
  • Janssen (Johnson&Johnson).

Норвегия признает цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія"и бумажный сертификат с портала "Дія" с действующим QR-кодом. При этом бумажный сертификат, выданный семейным врачом, не признается.

До пересечения границы необходимо зарегистрироваться в цифровом реестре путешествий, а после въезда сделать тест на COVID-19.

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