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Германия ужесточила правила въезда для украинцев – что нужно знать

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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31 января, 14:45
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Перед поездкой украинским туристам обязательно необходимо пройти регистрацию на сайте einreiseanmeldung.de
В Германии украинцам придется пройти 10-дневный карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Германии украинцам придется пройти 10-дневный карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

С 30 января Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения COVID-19. В результате для наших туристов ввели новые правила въезда.

Об этом сообщает "Коронавирус инфо".

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Германия ужесточила правила

Перед поездкой украинским туристам обязательно необходимо пройти регистрацию на сайте einreiseanmeldung.de

При пересечении границы без необходимости нужно предоставить подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда).

Также необходимо предоставить один из документов:

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  • подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда);
  • отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР- или антиген- максимум за 48 часов до въезда);
  • справка о выздоровлении.

После пересечения границы следует пройти десятидневный карантин. Он может быть завершен при наличии отрицательного теста через пять дней.

Стоит отметить, что от карантина освобождаются лица с полной вакцинацией или выздоровевшие от COVID-19.

Молдова изменила условия въезда для украинцев

Молдова изменила условия въезда для украинцев на фоне распространения коронавируса. Новые правила начали действовать с 17 января.

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В Молдову можно въехать:

  • по сертификату вакцинации в приложении "Дія";
  • по бумажному сертификату с портала "Дія" с QR-кодом;
  • с бумажным свидетельством ВОЗ (желтый сертификат), выданным семейным врачом;
  • на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, сделанного в лаборатории из утвержденного перечня;
  • на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов;
  • подтверждение о наличии антител к COVID-19, которое действует в течение 90 дней со дня проведения исследования.

Дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать не нужно.

Правила не применяются к таким категориям людей (если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или повышенной температуры):

  • дети до 12 лет;
  • учащиеся/студенты в возрасте до 18 лет, которые должны сдавать экзамены, едут учиться в Молдову или за границу, или едут для участия в международных конкурсах или олимпиадах, с предъявлением подтвердительных документов, а также их сопровождающие;
  • экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал железнодорожных поездов, водители и обслуживающий персонал грузовых автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных средств, осуществляющих перевозки на платной основе, имеют более девяти посадочных мест, включая место водителя;
  • люди, совершающие поездку по причинам, связанным с состоянием здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающего (с предъявлением подтверждающих документов);
  • трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а также из Республики Молдова, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые могут подтвердить договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;
  • предъявители дипломатических, служебных, официальных и специальных и других приравненных к ним паспортов, а также проездных документов Laissez Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова и/ или персонал, вовлеченный в оказание гуманитарной помощи;
  • люди, следующие через Молдову транзитом (находятся в пути не более 24 часов с момента регистрации въезда в РМ). Маршрут транзита устанавливается пограничной полицией;
  • люди, вызванные в судебные инстанции или правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители с предъявлением подтверждающих документов.

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