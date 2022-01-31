Германия ужесточила правила въезда для украинцев – что нужно знать

С 30 января Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения COVID-19. В результате для наших туристов ввели новые правила въезда.
Об этом сообщает "Коронавирус инфо".
Германия ужесточила правила
Перед поездкой украинским туристам обязательно необходимо пройти регистрацию на сайте einreiseanmeldung.de
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При пересечении границы без необходимости нужно предоставить подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда).
Также необходимо предоставить один из документов:
- подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда);
- отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР- или антиген- максимум за 48 часов до въезда);
- справка о выздоровлении.
После пересечения границы следует пройти десятидневный карантин. Он может быть завершен при наличии отрицательного теста через пять дней.
Стоит отметить, что от карантина освобождаются лица с полной вакцинацией или выздоровевшие от COVID-19.
Молдова изменила условия въезда для украинцев
Молдова изменила условия въезда для украинцев на фоне распространения коронавируса. Новые правила начали действовать с 17 января.
В Молдову можно въехать:
- по сертификату вакцинации в приложении "Дія";
- по бумажному сертификату с портала "Дія" с QR-кодом;
- с бумажным свидетельством ВОЗ (желтый сертификат), выданным семейным врачом;
- на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, сделанного в лаборатории из утвержденного перечня;
- на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов;
- подтверждение о наличии антител к COVID-19, которое действует в течение 90 дней со дня проведения исследования.
Дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать не нужно.
Правила не применяются к таким категориям людей (если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или повышенной температуры):
- дети до 12 лет;
- учащиеся/студенты в возрасте до 18 лет, которые должны сдавать экзамены, едут учиться в Молдову или за границу, или едут для участия в международных конкурсах или олимпиадах, с предъявлением подтвердительных документов, а также их сопровождающие;
- экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал железнодорожных поездов, водители и обслуживающий персонал грузовых автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных средств, осуществляющих перевозки на платной основе, имеют более девяти посадочных мест, включая место водителя;
- люди, совершающие поездку по причинам, связанным с состоянием здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающего (с предъявлением подтверждающих документов);
- трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а также из Республики Молдова, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые могут подтвердить договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;
- предъявители дипломатических, служебных, официальных и специальных и других приравненных к ним паспортов, а также проездных документов Laissez Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова и/ или персонал, вовлеченный в оказание гуманитарной помощи;
- люди, следующие через Молдову транзитом (находятся в пути не более 24 часов с момента регистрации въезда в РМ). Маршрут транзита устанавливается пограничной полицией;
- люди, вызванные в судебные инстанции или правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители с предъявлением подтверждающих документов.