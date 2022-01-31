Германия ужесточила правила въезда для украинцев – что нужно знать

Перед поездкой украинским туристам обязательно необходимо пройти регистрацию на сайте einreiseanmeldung.de

В Германии украинцам придется пройти 10-дневный карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

С 30 января Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения COVID-19. В результате для наших туристов ввели новые правила въезда.

Об этом сообщает "Коронавирус инфо".

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Германия ужесточила правила

Перед поездкой украинским туристам обязательно необходимо пройти регистрацию на сайте einreiseanmeldung.de

При пересечении границы без необходимости нужно предоставить подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда).

Также необходимо предоставить один из документов:

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подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда);

отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР- или антиген- максимум за 48 часов до въезда);

справка о выздоровлении.

После пересечения границы следует пройти десятидневный карантин. Он может быть завершен при наличии отрицательного теста через пять дней.

Стоит отметить, что от карантина освобождаются лица с полной вакцинацией или выздоровевшие от COVID-19.

Молдова изменила условия въезда для украинцев

Молдова изменила условия въезда для украинцев на фоне распространения коронавируса. Новые правила начали действовать с 17 января.

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В Молдову можно въехать: