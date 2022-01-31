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Німеччина посилила правила в'їзду для українців – що потрібно знати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 14:45
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Перед поїздкою українським туристам обов'язково потрібно пройти реєстрацію на сайті einreiseanmeldung.de
У Німеччині українцям доведеться пройти 10-денний карантин. Фото: колаж "Сьогодні"
У Німеччині українцям доведеться пройти 10-денний карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

З 30 січня Німеччина внесла Україну до списку країн із високим ризиком зараження COVID-19. В результаті для наших туристів запровадили нові правила в'їзду.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо".

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Німеччина посилила правила

Перед поїздкою українським туристам обов'язково потрібно пройти реєстрацію на сайті einreiseanmeldung.de

При перетині кордону без необхідності слід надати підтвердження повного курсу вакцинації (остання доза мінімум за 14 днів до в'їзду).

Також необхідно надати один із документів:

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  • підтвердження повного курсу вакцинації (остання доза щонайменше за 14 днів до в'їзду);
  • негативний тест на COVID-19 (ПЛР- або антиген-максимум за 48 годин до в'їзду);
  • довідка про одужання.

Після перетину кордону слід пройти десятиденний карантин. Він може бути завершений за наявності негативного тесту через п'ять днів.

Варто зазначити, що від карантину звільняються особи з повною вакцинацією або одужали від COVID-19.

Молдова змінила умови в'їзду для українців

Молдова змінила умови в'їзду для українців на тлі поширення коронавірусу. Нові правила почали діяти із 17 січня.

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До Молдови можна в'їхати:

  • за сертифікатом вакцинації у додатку "Дія";
  • за паперовим сертифікатом з порталу "Дія" з QR-кодом;
  • із паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем;
  • на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години, зробленого в лабораторії із затвердженого переліку;
  • на підставі негативного результату експрес-тесту на антиген до вірусу SARS-CoV-2, зробленому не раніше ніж за 48 годин;
  • підтвердження про наявність антитіл до COVID-19, що діє протягом 90 днів від дня проведення дослідження.

Додатковий ПЛР-тест після прибуття до Молдови робити не потрібно.

Правила не застосовуються до таких категорій людей (якщо вони не мають клінічних ознак респіраторної інфекції або підвищеної температури):

  • діти до 12 років;
  • учні/студенти віком до 18 років, які повинні складати іспити, їдуть навчатися до Молдови або за кордон, або їдуть для участі у міжнародних конкурсах чи олімпіадах, із поданням підтвердних документів, а також їхні супроводжуючі;
  • екіпажі та обслуговуючий персонал літаків/суден, а також бригади та обслуговуючий персонал залізничних поїздів, водії та обслуговуючий персонал вантажних автотранспортних засобів та пасажирських автотранспортних засобів, що здійснюють перевезення на платній основі, мають більше дев'яти посадкових місць, включаючи місце водія;
  • люди, які здійснюють поїздку з причин, пов'язаних зі станом здоров'я або з гуманітарних причин, включаючи супроводжуючого (з поданням підтверджуючих документів);
  • транскордонні працівники, які в'їжджають до Республіки Молдова з Румунії або України, а також з Республіки Молдова, які працюють у економічних агентів із зазначених країн, які можуть підтвердити договірні відносини з відповідними економічними агентами;
  • пред'явники дипломатичних, службових, офіційних та спеціальних та інших прирівняних до них паспортів, а також проїзних документів Laissez Passer, виданих Організацією Об'єднаних Націй, включаючи членів сімей дипломатичних та консульських представництв та міжнародних організацій/місій, акредитованих у Республіці Молдова. надання гуманітарної допомоги;
  • люди, що прямують через Молдову транзитом (перебувають у дорозі не більше 24 годин з моменту реєстрації в'їзду до РМ). Маршрут транзиту встановлюється прикордонною поліцією;
  • люди, викликані до судових інстанцій або правоохоронних органів Республіки Молдова, а також їхні законні представники з пред'явленням підтверджуючих документів.

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