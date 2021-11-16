Еще холоднее: прогноз погоды в Украине на 16 ноября (карта)

Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, в Украине ожидается холодная погода. Температура упадет на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в стране осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Ветер по всей территории Украины — 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +3 до +11 градусов. На востоке прогнозируют 1-4 градуса тепла.

В северных регионах ожидается +1-5 градусов. На юге — 3-7 градусов тепла.

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В Киеве без осадков, +1-3 градуса, а в Симферополе термометры покажут 3-7 градусов тепла.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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