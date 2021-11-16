Ще холодніше: прогноз погоди в Україні на 16 листопада (карта)

Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с/Колаж: Сьогодні
У вівторок, 16 листопада, в Україні очікується холодна погода. Температура впаде на кілька градусів, порівняно з попереднім днем.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня в країні опадів не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Вітер по всій території України – 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +11 градусів. На сході прогнозують 1-4 градуси тепла.
У північних регіонах очікується +1-5 градусів. На півдні — 3-7 градусів тепла.
У Києві без опадів, +1-3 градуси, а в Сімферополі термометри покажуть 3-7 градусів тепла.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально відносить.
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