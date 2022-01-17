"Это горькие слезы!" Как в Сети реагируют на новое меню в украинских школах

В школах Украины ввели новое меню. Фото: коллаж "Сегодня"

Новое меню в украинских школах вызвало волну хейта в социальных сетях. Многие раскритиковали еду и даже создали петицию.

Подробнее о реакции людей на школьное меню – читайте далее в материале "Сегодня".

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В Сети негодуют

Многие родители жалуются на то, что еда в новом школьном меню вовсе не аппетитная:

"Полезно — это хорошо. Но что делать, если ребенок это есть не хочет? Получается, что большую часть времени в детском саду ребенок голодный. Потому как еда пресная и неаппетитная. Извините, а гастрит и язву желудка потом кто будет лечить детям и за чей счет?"

"Ваши гадские соусы дети не едят, практически никакие соусы не едят маленькие дети, запомните это! Это издевательство над детьми и их родителями, вы взяли большой грех на душу этими изменениями"

"А о садиках? Какао без сахара! Гречневая каша без соли. Самые голодные съедают, другие сидят и смотрят. Все выбрасывается. Я не знаю – то ли такие продукты на месте, то ли такие рекомендации!"

"Если бы вы видели эти овощи и котлеты... Это слезы, горькие слезы"

"Все без соли, какао без сахара и молока"

"Наш сад тоже перешел на ваше меню. Сейчас остро стоит вопрос о том, что дети остаются голодные. Невкусно и маленькие порции. Было бы неплохо, если б вы подсказали родителям, что делать в этом случае, когда теперь надо ребенка дома кормить завтраком и раньше забирать"

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Родители и их дети недовольны новым меню в школах. Фото: Facebook

Но нашлись и те, кто поддержал и похвалил новое меню в школах:

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"А в нашей школе готовят вкусно! Спасибо. Мы и раньше пили несладкий чай и компот, почти не солим еду. Еда должна быть полезна и вкусна"

"Все ок. Дети привыкнут к более здоровой пище. Спасибо, что хоть кто-то за это взялся"

"Я хочу поддержать и сказать спасибо вам и вашей команде за старания. Могу только представить, какая огромная работа была вами проведена, а сейчас сыпется только хейт… Не опускайте руки"

"Наша школа с понедельника перешла на новое питание. Сын доволен, говорит, что все очень вкусно, единственное, что какао и чай без сахара совсем. Я против сладкого, но хоть немного можно, стевия – как альтернатива. Думаю, что многие дети не будут пить, если не подсластить, и оно просто будет выливаться"

Как выглядит еда в украинских школах. Фото: Facebook

Петиция за отмену меню

Родители создали целую петицию, чтобы новое школьное меню отменили. По словам людей, дети отказываются есть и пить.

"Сидят на одном хлебе и воде, целый день голодные. Плюс подняли цену на питание, за что? Дети в ясельных группах выплевывают еду, старшие просто отставляют тарелки и сидят. Может, это питание и правильное, но можно же не полностью убрать соль и сахар, а немного сократить. Прошу рассмотреть петицию!" – пишут родители.

К слову, на момент выхода статьи петицию подписали 1776 человек.

Что говорит Клопотенко?

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заявил, что он не разрабатывал новое меню для детских садов. По его словам, теперь он будет рассказывать об основах здорового питания.

За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала и адекватную критику, и хейт, и поддержку, и ботов, и реальный опыт столкнувшихся со школьной едой на местах.