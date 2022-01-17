"Це гіркі сльози!" Як у Мережі реагують на нове меню в українських школах

У школах України запровадили нове меню. Фото: колаж "Сьогодні"

Нове меню в українських школах викликало хвилю хейту у соціальних мережах. Багато хто розкритикував їжу і навіть створив петицію.

Докладніше про реакцію людей на шкільне меню – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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У Мережі обурюються

Більшість батьків скаржаться на те, що їжа в новому шкільному меню зовсім не апетитна:

"Корисно — це добре. Але що робити, якщо дитина це їсти не хоче? Виходить, що більшу частину часу в дитячому садку дитина голодна. Тому що їжа прісна і неапетитна. Вибачте, а гастрит та виразку шлунка потім хто лікуватиме дітям і чиїм коштом?"

"Ваші "гадські" соуси діти не їдять, практично ніякі соуси не їдять маленькі діти, запам'ятайте це! Це знущання з дітей та їхніх батьків, ви взяли великий гріх на душу цими змінами"

"А про садки? Какао без цукру! Гречана каша без солі. Найголодніші з'їдають, решта сидять і дивляться. Все викидається. Я не знаю – чи такі продукти на місці, чи такі рекомендації!"

"Якби ви бачили ці овочі та котлети... Це сльози, гіркі сльози"

"Все без солі, какао без цукру та молока"

"Наш садок теж перейшов на ваше меню. Зараз гостро стоїть питання, що діти залишаються голодні. Несмачні та маленькі порції. Було б непогано, якби ви підказали батькам, що робити в тому випадку, коли тепер треба дитину вдома годувати сніданком і раніше забирати".

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Батьки та їхні діти незадоволені новим меню у школах. Фото: Facebook

Але знайшлися й ті, хто підтримав та похвалив нове меню у школах:

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"А у нашій школі готують смачно! Дякую. Ми й раніше пили несолодкий чай та компот, майже не солимо їжу. Їжа має бути корисною та смачною"

"Все ок. Діти звикнуть до здоровішої їжі. Дякую, що хоч хтось за це взявся"

"Я хочу підтримати й сказати дякую вам та вашій команді за старання. Можу лише уявити, яка величезна робота була вами проведена, а зараз сиплеться лише хейт… Не опускайте руки"

"Наша школа з понеділка перейшла на нове харчування. Син задоволений, каже, що все дуже смачно, єдине, що какао та чай без цукру зовсім. Я проти солодкого, але хоч трохи можна, стевія – як альтернатива. Думаю, що багато дітей не питимуть, якщо не підсолодити, і воно просто виливатиметься"

Яка їжа в українських школах. Фото: Facebook

Петиція за скасування меню

Батьки створили цілу петицію, щоб скасувати нове шкільне меню. За словами людей, діти відмовляються їсти та пити.

"Сидять на одному хлібі та воді, весь день голодні. Плюс підняли ціну на харчування, за що? Діти в ясельних групах випльовують їжу, старші просто відставляють тарілки та сидять. Може, це харчування і правильне, але ж можна не повністю прибрати сіль і цукор, а трохи скоротити. Прошу розглянути петицію!" – пишуть батьки.

До речі, на момент виходу статті петицію підписали 1776 осіб.

Що каже Клопотенко?

Кулінарний експерт Євген Клопотенко заявив, що не розробляв нове меню для дитячих садків. За його словами, тепер він розповідатиме про основи здорового харчування.

За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою та назбирала й адекватну критику, і хейт, і підтримку, і ботів, і реальний досвід тих, хто зіштовхнувся зі шкільною їжею на місцях.