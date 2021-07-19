ГБР открыло дело из-за отмены указа Зеленского по Тупицкому – СМИ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, в котором проверяет законность решения Верховной суда (ВС) об отмене указа президента Владимира Зеленского относительно экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Изданию стало известно, что производство было открыто 15 июля (на следующий день после решения ВС) под № 62021000000000603. В ГБР квалифицировали это ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

ГБР попросило Кассационный административный суд ВС предоставить следствию к 21 июля заверенную копию дела №9901/96/21, решение коллегии судей по Тупицкому, а также журналы судебных заседаний по данному делу.

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Также суд должен будет предоставить ГБР данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела и распределении иска, копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания.

Старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в своем письме к суду отметил, что данный вопрос находится на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства ГБР.

Как сообщали новости "Сегодня", Офис президента готовит "ответку" на решение суда по Тупицкому. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что на самом деле решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.