ДБР відкрило справу через скасування указу Зеленського щодо Тупицького – ЗМІ

Слідчі вимагаюрть від Верховного Суду ряд документів, що стосуються розгляду справи Зеленський – Тупицький

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, в якому перевіряє законність рішення Верховної Суду (ВС) про скасування указу президента Володимира Зеленського щодо ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Виданню стало відомо, що провадження було відкрите 15 липня (наступного дня після рішення ВС) під № 62021000000000603. У ДБР кваліфікували це за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

ДБР попросило Касаційний адміністративний суд ВС надати слідству до 21 липня завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів щодо Тупицького, а також журнали судових засідань у цій справі.

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Також суд повинен надати ДБР дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи і розподіл позову, копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання.

Старший слідчий ДБР Кирило Петрухін у своєму листі до суду зазначив, що це питання перебуває на посиленому відомчому контролі керівництва.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Офіс президента готує відповідь на рішення суду щодо Тупицького. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає, що насправді рішення Верховного Суду направлене проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.