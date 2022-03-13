Где уничтоженные враги? В Минобороны пояснили, почему не заявляют о росте потерь РФ

ВСУ продолжают уничтожать войска страны-агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине уже несколько дней не меняются данные о погибших российских военных — цифра остается на уровне около 12 тысяч. Почему так происходит, объяснила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "более 12 тысяч"? Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и деревни. Но, подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий. Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противника остановлено и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад", — рассказала она.
Маляр объяснила, что информация может поступать с опозданием в несколько дней.
"Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в укомплектовании личного состава. Следует понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен. Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько используемых методик подсчета. То есть после боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно. Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Всё зависит от ситуации на месте", — написала она.
Война в Украине 13 марта
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