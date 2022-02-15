Хакерская атака продолжается. Сайт ВСУ перестал работать

Хакеры атаковали сайт ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вслед за сайтом Минобороны перестал работать и портал Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

При переходе на главную страницу портала выдает "Не удается получить доступ к сайту" и "Превышено время ожидания ответа от сайта".

Скриншот

Центр информационной безопасности при СНБО подтвердил информацию о масштабной DDoS-атаке.

"Также подверглись атаке сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - написали в Центре.

Реклама

Не первые кибератаки

В ночь с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Правоохранители уже начали расследование, а в Минкульте рассказали, что за атаками стоит Россия.